14 asırlık mukabele sünneti camilerde yaşatılıyor

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki camilerde ikindi namazına müteakiben başlıyor.

Geçtiğimiz yılda Koronavirüs nedeniyle camilerde yapılmayan mukabele, İlçe Müftülüğünce sosyal medya üzerinde yapılıyordu.

Nur Camine gelen halk, ikindi namazının ardından halka oluşturarak mukabele sünnetini yerine getiriyor.

Ramazan'a kavuştukları için Allah'a şükreden Cami İmam Hatibi Cemal Sansür, Ramazan'ın hikmet ve güzellikler dolu bir rahmet ayı olduğunu söyledi.

Bu hikmetlerden birinin Mukabele sünneti olduğunu dile getiren Sansür, cami cemaatiyle beraber her gün bir cüz okuyarak tefsirini de yaptıklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'i okumada eksik ve yanlışları olanların bu şekilde giderdiğini ifade eden Sansür, "Ramazan'ın başka bir güzelliği de halkımızın camiyle hemhal olmasıdır. Bu da bu mübarek aya ayrı bir ruh ve güzellik katıyor." dedi.