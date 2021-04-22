15 yaşındaki Muhlise, çatıdan atlayarak yaşamına son verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sitenin bahçesindeki beton zemine düşen Muhlise Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhlise Ö.'nün kendisini attığını gören ancak engel olamayan site sakinleri, 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.