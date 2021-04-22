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Giriş Tarihi: 22.4.2021 19:00 Son Güncelleme: 22.4.2021 19:16

15 yaşındaki Muhlise, çatıdan atlayarak yaşamına son verdi

15 yaşındaki Muhlise, çatıdan atlayarak yaşamına son verdi

'de ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Muhlise Ö., 10 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarındaki bir sitede yaşandı. Ailesiyle yaşadığı 10 katlı apartmanın çatısına çıkan Muhlise Ö., kendisini boşluğa bıraktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sitenin bahçesindeki beton zemine düşen Muhlise Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhlise Ö.'nün kendisini attığını gören ancak engel olamayan site sakinleri, 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Muhlise Ö.'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Muhlise Ö.'nün intihar nedenini araştırıyor.

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15 yaşındaki Muhlise, çatıdan atlayarak yaşamına son verdi
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