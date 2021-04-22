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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:05 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:23

nedir? 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından anlamı ve önemiyle merak ediliyor. Her yıl çeşitli etkinlikle kutlanan bu sene koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizde geçecek. Bu önemli güne ilişkin hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyenler , neden kutlanır, anlamı ve önemi ne gibi sorulara yanıt arıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilen bugünün diğer bir anlamı da 23 Nisan 1920 yılında birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olmasıdır.

Yarın olarak kutlanacak. Tüm yurtta sevinçle beklenen bugünün anlamını, önemini kavramak isteyenler , anlamı ve önemi ne gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Buna göre, ? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

23 NİSAN NEDİR?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği hakkında merak edilen detaylar şöyle;

23 NİSAN'DA NE OLDU, ANLAMI VE ÖNEMİ NE?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan , her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden , her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

23 NİSAN MESAJLARI

Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan , dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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23 Nisan nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da ne oldu, anlamı ve önemi ne?
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