23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Cuma günü özel sektör ve kamu hizmet veriyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özel sektöre ve memurlara 23 Nisan tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…
23 Nisan hazırlıkları ülke genelindeki tüm hızıyla devam ediyor! Öğrenci ve velilerin 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt aradığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biri olduğu biliniyor. Yani 23 Nisan resmi tatildir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatildir. 23 Nisan 2021 Cuma gününe denk geliyor.
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.
Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma