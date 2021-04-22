Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan resmi tatilde bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:33 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:41

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan resmi tatilde bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan resmi tatilde bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olması dolayısıyla açık olan ve tatil olan kurumlar hakkında sorgulamalar başladı. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi nedeniyle özellikle bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler 23 Nisan’da bankalar açık mı, 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu sorusunun yanıtı…

Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bu yıl hafta içi yani Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle açık ve kapalı olan kurumların son durumu merak ediliyor. Bankalarda işlemleri olanlar ise 23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda; 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı? İşte yanıtı…

23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler 23 Nisan'da bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı;

23 NİSAN'DA BANKALAR KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatilden dolayı 23 Nisan cuma günü bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI?

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan resmi tatilde bankalar açık mı kapalı mı, EFT yapılır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA