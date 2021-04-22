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Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan’da kargolar açık mı kapalı mı? 23 Nisan resmi tatilde kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:33 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:41

23 Nisan’da kargolar açık mı kapalı mı? 23 Nisan resmi tatilde kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan’da kargolar açık mı kapalı mı? 23 Nisan resmi tatilde kargolar çalışıyor mu?

Bu yıl 23 Nisan hafta içi Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluşun açık ya da kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması nedeniyle kargo çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda; 23 Nisan’da kargolar açık mı? 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı…

Her yıl düzenli olarak etkinliklerin düzenlendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Resmi tatil olması nedeniyle yasak olup olmayacağı merak edilirken aynı zamanda 23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara da yanıt aranıyor. Özellikle salgın süresince artan internet alışverişleri nedeniyle kargo çalışma saatleri gündem olmuştu. Bu kapsamda; 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma günü kutlanacak. Resmi tatil olmasından dolayı açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar ise belli oldu…

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

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23 Nisan’da kargolar açık mı kapalı mı? 23 Nisan resmi tatilde kargolar çalışıyor mu?
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