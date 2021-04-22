3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu

Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akkuş, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Efraim Akkuş'un yalnız yaşadığı evde yataktan düştüğü ve kalkamadığı için açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.