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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:52 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:54

3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu

DHA
3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu

'nin Derince ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Efraim Akkuş (66), yalnız yaşadığı evde yarı baygın bulundu. Yataktan düştüğü ve kalkamadığı öğrenilen Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

Derince Çenedağ Mahallesi Nato Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Efraim Akkuş'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi balkondan eve girerken, Akkuş'u yerde yarı baygın yatarken buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akkuş, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Efraim Akkuş'un yalnız yaşadığı evde yataktan düştüğü ve kalkamadığı için açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

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3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın bulundu
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