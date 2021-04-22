41 yaşındaki doktor aracının yanında ölü bulundu

Kayapınar ilçesindeki çevre yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şoför kapısı açık bir aracın park halinde olduğunu gördü. 34 DBA 286 plakalı araca yaklaşan polisler, bir kişinin elinde silahı ile yerde yattığını görünce durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis yaptığı üst aramasında yerde cansız yatan kişinin özel bir cerrahi klinikte Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ön otopsiden sonra, genç doktorun cansız bedeni Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen doktor Mehmet Karaşin'in bir sürüden beridir ailevi problemler yaşadığı ifade edilirken, karakolda ifade veren eşi, ailevi sorunlardan dolayı iki haftadır Mehmet Karaşin ile ayrı yaşadıklarını söylediği ve en son ise 5 gün önce gördüğünü ifade etti.