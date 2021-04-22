5 ton bozuk gıda imha edildi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri, aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan işyerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların Ramazan ayında yoğun şekilde tükettikleri ürünlerin denetimine ağırlık veren ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdalara bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor.

Gıda Denetim Ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor.

Salgın nedeniyle belirlenen kuralların da sıkı şekilde kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca işyerlerinde bulunan personele hijyen eğitimi veriliyor.

BOZUK 5 TON GIDA ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, il içerisinde depolarda bulunan ve iade edilmek üzere bekletilen ürünlerin imhasını da sağlıyor.

Bu çalışma kapsamında depolardan alınan tarihi geçmiş veya bozuk olan 5 ton gıda kontrollü şekilde imha edildi