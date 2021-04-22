"Adana Demirspor’u Süper Lig’de görmek için sabırsızlanıyoruz"

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sezon sonunda şampiyonluğa kent halkının vereceği destekle ulaşacağını kaydetti. Çelik, "Adana Demirspor, ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor. İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zamanda Adana Demirspor'u hak ettiği yerde görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

İKİNCİ SIRADA

Sezonun bitimine 3 hafta kalan ve şu an ikinci sırada bulunan Adana Demirspor'a şampiyonluk yolunda sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, Adana halkı koronavirüs sürecinde zor günler geçirdiğini Adana Demirspor'un başarılarıyla moral bulduğunu ifade etti. Çelik, "Adana Demirspor, ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor. İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zamanda Adana Demirspor'u hak ettiği yerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Şu andan itibaren hepimiz gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı ve son ana kadar Adana Demirspor'u destekleme konusunda yeni bir ivme yakalamalıyız" diye konuştu.

ADANASPOR'U UNUTMADI

Kentin ligdeki bir diğer temsilcisi Adanaspor'un ise son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Ömer Çelik, "Adanaspor'u hiçbir zaman unutmayız. Desteğimiz hep onlarla. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu.