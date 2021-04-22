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Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:07 Son Güncelleme: 22.4.2021 23:10

'da faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da aile faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

'da Ferhat Keser, henüz bilinmeyen bir nedenle babası ve ağabeyi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Keser, annesinin gözleri önünde babasını ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, olayın ardından teslim olurken, babası olay yerinde, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser'le henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat, annesi Cennet Keser'in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine babasını ve kardeşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.

BABA VE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri baba Halil Keser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağabey Ufuk Keser'de Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Adana'da aile faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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