Adana'da aile faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

POLİSE TESLİM OLDU

Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine babasını ve kardeşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.