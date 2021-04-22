Adıyaman Valisi'nden "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin kurtuluşuna zemin hazırlayan, milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümünü kutlamanın onuru ile sevgili çocuklarımızın bayram sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi, kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin hür sesi olan TBMM, hürriyetimizin, egemenliğimizin ve demokrasimizin sarsılmaz kalesidir. 101 yıldır milli birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel ve dünyanın tek evrensel bayramıdır. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Sizler çağdaş ve mutlu Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Sizlerin nitelikli, tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, yeniliklere ve gelişmelere açık, insana değer veren, milli değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetiştirmek en büyük mutluluğumuz olacaktır."

Covid 19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların yapılamayışının burukluğunu dile getiren Vali Çuhadar, "Sevgili Çocuklar; Her yıl alanlarda coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını sebebiyle bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da inanıyoruz ki, bu günler yakın zamanda geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle başta sevgili çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.