Adliyeler bugün açık mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı, çalışıyor mu? sorusu adliyelerde işi olan ve uğramayı planlayanlarca merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs pandemisine önlem olarak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı açıklaması sonrasında, kısıtlamada adli kurumların açık olup olmayacağına ilişkin detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak adına Adliyeler bugün açık mı? sorusu üzerinden araştırmalar sürdürülüyor.

ADLİYELER BUGÜN AÇIK MI?

23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyelerin açık olup olmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;