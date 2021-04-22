Adliyeler bugün açık mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı, çalışıyor mu? sorusu adliyelerde işi olan ve uğramayı planlayanlarca merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs pandemisine önlem olarak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı açıklaması sonrasında, kısıtlamada adli kurumların açık olup olmayacağına ilişkin detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak adına Adliyeler bugün açık mı? sorusu üzerinden araştırmalar sürdürülüyor.
23 Nisan sokağa çıkma yasağında adliyelerin açık olup olmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;
23 Nisan sokağa çıkma yasağında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle adliyeler kapalı olacak.
gibi dini bayramlarda ve
gibi resmi tatil günlerinde de çalışmamaktadır.
Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.
ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?
Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.
ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?
Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.
ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?
Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.