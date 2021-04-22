Ağlayan ters laleler görenleri büyülüyor

Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneği (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente tarafından Sincik ilçesinde görüntülenen Ağlayan Ters Laleler görenleri adeta büyülüyor.

Bölgenin tarihi ve doğal yapısının yanı sıra Ağlayan Ters Lale bitkilerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirten başkan Bilal Mente; "Bu özel çiçek halk arasında 'Ağlayan Gelin' olarak biliniyor. Ağlayan Ters Lale olarak adlandırılan bu özel bitki Türkiye'ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olup, ülkemizin farklı illerinde görülmektedir. Bu bitki kesinlikle saksı bitkisi değildir, onların yeri kendi doğal ortamlarıdır. O nedenle vatandaşlardan ricamız lütfen bunları koparmasınlar, kökünden çıkarmaya çalışmasınlar çünkü bu bitkinin ömrü 15-20 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Doğa turizmini seven turistlerin yanı sıra Doğa Fotoğrafçılığı yapan sanatçıların oldukça ilgisini çeken Ağlayan Ters Lale ilimizde genellikle Gerger ilçesi Güngörmüş , Gürgenli ve Nakışlı köylerin sınırlarında yaylada yetişmekte. Dernek olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde zaman zaman bölgeye turist getirmeye çalıştık ancak yürüme mesafesi fazla olduğu için ziyaretçi sayısını artıramadık. Yaz mevsiminin başlamasıyla doğada fotoğraf çekimlerine başladık son olarak Sincik ilçemizin yüksek kesimlerinde Ağlayan Ters Lalelerin olduğu bilgisini alır almaz yola koyulduk ve Sincik ilçemizin yüksek dağlık bölgelerinde bu harika bitkiyi görme imkanımız oldu. Gerger ilçemizin yanı sıra Sincik ilçemizdeki bu bölgeler koruma altına alınmalı, yaya yürüyüş yolları, dinlenme alanları yapılarak doğa severlerin ve fotoğraf sanatçılarının hizmetine sunulmalıdır." dedi.