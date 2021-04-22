Akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

Sultanbeylı'de ihamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan Gürkan Turan, eşinin sancıları artınca aracını akaryakıt istasyonuna çekti. Benzin istasyonunda bulunan görevli kadın, annenin doğum yapmasına yardım etti. Bebeğe, doğuma yardımcı olan kadının Melek olan ismi verildi. Edinilen bilgiye göre Gürkan Turan, eşi Lela Turan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine önce Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastaneden sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Gürkan Turan, daha sonra eşini alarak özel bir hastaneye yetiştirmek için yola çıktı.Bu esnada eşi Lale Turan'ın sancılarının artması üzerine aracını Sultanbeyli'de bir benzin istasyonuna çeken Gürkan Turan, istasyon görevlilerinden yardım istedi. Benzin istasyonunda görev yapan Melek isimli bir kadın, doğumun gerçekleşmesine yardım etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe ise istasyonda kendilerine yardım eden Melek isimli personelin adı verildi. Yaşanan doğumdan sonra hastaneye giden anne Lale Gürkan ile bebek Linda Melek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.