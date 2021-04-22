Alanya'da internetten uyuşturucu satışına 11 yıl hapis

Alanya'da internet ve sosyal medya hesapları üzerinden şahıslarla görüşme yaparak irtibat kurduğu kişilerle buluşan şüpheli, en son işinde pidecide çalışan kuryeye 20 gram kubar esrarı 900 TL'ye satarken yakalandı. Zanlı 11 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasına Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Faysal P. SEGBİS ile katıldı. Mahkemede tutuklu sanığın avukatı da hazır bulundu. Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren Faysal P. beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Faysal P'nin 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kanıtlandığından sanığın 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Faysal P'ye esrar elde etmek için kenevir ekimi yapması nedeniyle 1 yıl ek ceza vererek tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Haziran 2020 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Avsallar Mahallesi'nde ikamet eden 22 yaşındaki şüpheli Faysal P'nin sürekli olarak internet veya sosyal medya hesapları üzerinden şahıslarla görüşme yaparak irtibat kurduğunu belirledi. Kolluk birimleri tarafından takibe alınan şüpheli motosikletiyle Avsallar'daki bir otobüs durağında bir pidecide çalışan kurye ile buluştu. Faysal P, 20 gram esrarı kuryeye 900 TL karşılığında sattıktan sonra hareket halindeyken jandarma ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri Faysal P'nin evinde yaptıkları aramalarda 1 adet hassas terazi, ayrı poşetler içinde toplamda 4 parça halinde 740 gram esrar, 2 saksı içerisinde boyları 10 santim arasında değişen 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Faysal P. Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kurye ise satın aldığı esrar maddesini kolluk kuvvetlerine teslim etti.