Alime Demirdağ'ın katilinin cezası düşürüldü

Bahçelievler'de tartıştığı eşi Alime Demirdağ'ı (32) 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ'ın (34) yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Demirdağ'ın davası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından duruşması yeniden görüldü. Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak sanık Demirdağ'ın cezasını 20 yıla indirdi.

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay maktulden kaynaklanan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkında makul oranda indirim yapılması gerekirken asgari oranda indirim yapılarak fazla cezaya hükmolunduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Nesibe Leylek, Özgür Leylek, müşteki Ayşe Leylek ve taraf avukatları katıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26 Ocak 2021 tarihli bozma ilamı okundu.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Demirdağ'a eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararda, sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan etmesi, bu beyanları teyit eder mahiyette adli raporda darp izinin bulunduğu belirtti.

Tartışma sırasında maktul Alime Demirdağ'ın olay anında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek; "Sen nasıl erkeksin, iğreniyorum senden" beyanları ve bıçağı aldığını beyan etmesinin aksinin sabit olmamasını dikkate alan mahkeme heyeti, haksız tahrik altında eylemin icra edildiği kanaatine vardı.

Sanığın 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın olaydan sonra eşini hastaneye götürmek yerinde üzerine asma kilit ile kilitleyerek teslim olmaya gittiğinden, pişmanlık gösteren somut halinin gözlemlenemediği gerekçesiyle sanığa "iyi hal indirimi" uygulanmadı.

Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Duruşmanın ardından konuşan maktul Alime Demirdağ'ın kardeşi Ayşe Leylek, "Yargıtay cezayı bozmuştu. Benim ablam öldü. Yargıtay cezayı bozduğu için indirim talep edildi ve bu talep kabul edildi. Bir kadın öldü ve onun kızı maalesef ki ortada kaldı. Bunu hiç umursamadan bizim sesimizi duymadan, ellerini vicdanlarına koymadan, ceza indirimi sağlandı. Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Bu sadece benim olayım değil milyonlarca kadın var ölen, milyonlarca çocuk var geride kalan ve bu hiç kimsenin umurunda değil. Tekrar karara itiraz edeceğiz, ben kendi adıma, bütün kadınlar adına, bütün geride kalan çocuklar adına, savaşımı sürdüreceğim." diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tartışma sonucu Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın 17 yerinden bıçaklamıştı. Eşi Alime'yi o şekilde bırakarak Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek teslim olmuştu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan şüpheli Kenan Demirdağ ifadesinde eşinin üçüncü kişiler ile ilişkisinden şüphelendiğini, olay günü eşinin telefon değiştirmesi nedeniyle eşi ile tartıştıklarını öne sürmüştü. Hazırlanan iddianamede şüphelinin "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.