Anamur’da salep hasadı başladı

Mersin'in Anamur ilçesinde ürün zenginliğine salep de eklendi. Öğretilen Safiye Derya'nın, 2 dönüm alanda ürettiği salep hasat edilerek tedarikçiye verildi.

İl kez üretilen Salep hasadı için üretim alanına giden Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu da, kadın üretici Safiye Derya'yı tebrik etti.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Kadının Gücü'nü yaşamın her alanında görmekten mutlu olduğunu belirterek; "Kadınlar bir şekilde ürettikleri gıda ürünlerinden etkileyici bir başarı hikâyesine dönüştürüyorlar. Safiye Derya kardeşimiz de Anamur'da yetişen ürünlere bir yenisini eklemiş. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da, salep üreticisi Safiye Derya'yı ve kendisine destek veren ailesini cesaretlerinden dolayı kutladı.

Başkan Kılınç; "Anamur'un bereketli topraklarında farklı ürünler yetiştirilmesi önemli. Safiye Derya kardeşimiz de büyük bir cesaretle salep üretimine başlamış. Ürünü bereketli, kazancı bol olsun. Bizler her zaman kadın girişimcilerimizi destekledik, bunan sonrada desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Salep üreticisi Safiye Derya, salebin bütün aşamalarını ve pazarlamasının nasıl yapıldığını uzun süre incelediğini belirterek, "Kasım ayında diktiğimiz fidanların kökleri gelişiyor. Bunları nisan ayında hasat etmeye başlıyoruz. Hiçbir zirai ilaç kullanmadan ürünümüzü hasat ediyoruz. Salep üretimini tercih etmemin nedeni maliyeti düşük, kar marjı yüksek bir bitki. Zaman içerisinde salep üretiminin Anamur'da yaygınlaşacağına inanıyorum." dedi.