Anavatan Partisi Genel Başkanı: "Hükümet destansı bir iş yaptı"

Kırıkkale İnternet medya temsilcilerinin 'Kırıkkale Buluşmaları' konuğu Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi oldu. Çelebi, SABAH Gazetesi muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

'HÜKÜMET DESTANSI BİR İŞ YAPTI'

Gündemi değerlendiren Çelebi, pandemi konusunda hükümetin çalışmalarına değindi: "Ben hükümetin sağlık anlamında bu süreci çok başarılı götürdüğünü düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir tek vatandaşını mağdur etmedi. Bedava ilacını verdi, tedavisi yaptı. Sağlık ordusu Türk Ordusu gibi destansı bir iş yaptı. İktidar süreci şeffaf ve başarılı bir şekilde yürüttü diyebilirim." derken, adları cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinde "Her ikisi de algı belediye başkanlığı yapıyorlar. İcraat desen hiçbir şey yok ama sosyal medyada oluşturdukları algı ile sanırsın ki devasa hizmetlere imza atıyorlar. Ben Ankara'dayım. Mansur Yavaş'ın yaptığı hiçbir şey yok. Sadece algı. Aynı şey İmamoğlu içinde geçerli."

104 emekli amiralin bildirisi hakkında da açıklamalarda bulunan Çelebi, "Haddini aşmak diyorum buna da. Zaten her biri çeşitli programlarda medyada görüşlerini dile getiriyordu. 27 Nisan E-Muhtırası gibi gece yarısı bir bildiri yayınlamanın ne anlamı vardı. Üstelik bunun birbirlerinden bağımsız Kanal İstanbul ile Montrö sözleşmesi üzerinden gündeme getirmek gereksiz bir hamleydi." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİR DÖNEM DAHA CUMHURBAŞKANLIĞINDA DEVAM ETMELİ

İttifaklar hakkındaki görüşlerini de ifade eden Çelebi, "Millet ittifakının milli konularda doğru politika üretemiyor. Muhalefetiz diye milli politikalara da karşı olduklarını görüyoruz. Bunun karşısında 15 Temmuz darbe girişimi ile oluşan Meral Akşener'in deyimi ile etle tırnak gibi olmuş bir cumhur ittifakı var. Ben Devlet Bahçeli'nin duruşunu, politikasını beğeniyorum. Önce ülkem, sonra partim sözünün tam karşılığını bu süreçte yerine getirmiş bir devlet adımıdır kendisi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir dönem daha cumhurbaşkanlığında görevine devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni anayasa çalışmasını da bu manada önemli ve gerekli buluyorum" diye konuştu.