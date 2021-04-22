Annesini öldürüp valize koymuş

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, annesinin boğazını keserek öldürüp, valize koyan şizofreni hastası 30 yaşındaki M.A. evde uyurken polisler tarafından yakalandı.

M.A'nın bir anlık öfkeyle annesini öldürdüğünü itiraf ederken, şizofreni hastası olduğu ve zaman zaman annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

Yaşanan olay, Mezitli ilçesinin Deniz Mahallesi 49300 sokaktaki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulunması üzerine ortaya çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen polisler ekipleri, binanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenini buldu.

Ekipler evde yaptığı aramada, M.A.'yı uyurken buldu. Yapılan sorgusunda M.A., annesini bir anlık kızgınlık sonucunda öldürdüğünü itiraf etti.

Suç aletini bıçakla birlikte gözaltına alınan M.A.'nın şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.