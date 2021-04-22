Aşırı sıcaklık ve kuraklık kapıda

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı. Raporun Türkiye'ye yansımalarını değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Son 10 yılda küresel sıcaklığın daha önceki dönemlere göre 1.2 santigrat derece arttığını gözlemledik. Artık neredeyse dönülmez bir aşamadayız. Türkiye'de gerçekleşecek 1 ya da 2 derecelik sıcaklık artışı, yeşil alanlarımızdan biri olan Doğu Karadeniz bölgesinde kuraklık olması demek. Yine sıcaklık artışına bağlı olarak ülke genelinde taşkınların artması, kasırgaların meydana gelmesi, ülkemizdeki canlı türlerinin birçoğunun yok olması ve İstanbul'un meteorolojik bütün özelliklerinin değişmesi anlamına gelir" dedi.