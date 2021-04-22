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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:59 Son Güncelleme: 22.4.2021 17:12

AVM'de tekme tokatlı maske kavgası!

İHA
AVM'de tekme tokatlı maske kavgası!

’da bir AVM’nin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı.

İddiaya göre AVM girişinde maske takılması konusunda uyarılan vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Maske takmakta direnen vatandaş iddiaya göre, güvenlik görevlisine vurunca tartışma kavgaya dönüştü.

Ortalık bir anda karıştı ve güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme tokat kavga yaşandı

.

Kavgaya kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan vatandaşın darp edildiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

AVM yönetimi, güvenlik görevlilerin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnen bir kişinin saldırgan tavırları sebebiyle istenmeyen bir durum yaşandığını ve saldırgan müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

İŞTE AVM'DEKİ O KAVGADAN KARELER:

İŞTE AVM'DEKİ O KAVGADAN KARELER:

İŞTE AVM'DEKİ O KAVGADAN KARELER:

AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler | Video

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AVM'de tekme tokatlı maske kavgası!
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