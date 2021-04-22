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Giriş Tarihi: 23.4.2021 06:53

’da ambalaj atölyesinde patlama

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bağcılar’da ambalaj atölyesinde patlama

’da sabah saatlerinde 3 katlı bir ambalaj atölyesinin 2’inci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından işyeri alev alev yandı.

Yangın, 05.15 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi üzerinde bulunan 3 katli bir ambalaj atölyesinin 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, atölyede bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında işyeri alev alev yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bağcılar, Başakşehir ve Sefaköy'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1.5 saatlik açlışmanın ardından yangını söndürdü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle işyeri kullanılmaz hale gelirken hasar oluştu.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Bağcılar’da ambalaj atölyesinde patlama
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