Başkan Alan, makamını Abdullah Mete Sıbıç’a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Başkanlık makamını Merkez Mimar Sinan İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerinden Abdullah Mete Sıbıç'a devretti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül, Mimar Sinan İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Alkaya, öğretmen Gökhan Oğuzhan, 3-B sınıfı öğrencilerinden Ali Rıza Kavak katıldı.

Başkanlık koltuğuna oturan 4. Sınıf öğrencisi Abdullah Mete Sıbıç birim müdürlerine bazı talimatlar vererek, okul bahçelerine oturma bankı ve geri dönüşüm kutuları istedi.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, okullarda ve mahallelerde geri dönüşüm kutularını çoğaltacaklarını ifade etti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklara armağan ettiğini belirten Başkan Dr. Ömer Selim Alan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın sevinci içindeyiz. Bütün yavrularımızın bayramını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, yarınımızın Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanları olacaklardır. Onlarla beraber olmaktan son derece mutluyum' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, minik öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.