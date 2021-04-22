Başkan Kuş’tan Türkiye şampiyonu İslam Turan’a tebrik

U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcu İslam Turan Antalya'da düzenlenen final müsabakalarında karşılaştığı Sakaryalı rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şampiyonada altın madalya ile Şanlıurfa'ya dönen genç sporcuya altın hediye ederek tebrik etti.

U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcu İslam Turan Antalya'da düzenlenen final müsabakalarında karşılaştığı Sakaryalı rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.15 yaşındaki İslam Turan, güreş sporunda elde ettiği başarılarla Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ŞANLIURFA VE EYYÜBİYE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL EDECEK

Avrupa'da Şanlıurfa ve Eyyübiye'yi temsil edecek olan İslam Turan ve antrenörleri Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile bir araya geldi. Kuş, Eyyübiye Belediyesi AK Ev Spor Salonu öğrencilerinden Turan'ı, ortaya koyduğu başarıdan dolayı tablet ve cumhuriyet altını takdim etti. Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş'un makamında gerçekleşen ziyarete antrenörler Yasin Karadaşlı ile Mehmet Harmancı'nın yanı sıra, genç sporcunun babası Suleyman Turan da hazır bulundu.

Başkan Mehmet Kuş Antalya'da düzenlenen U-15 Türkiye şampiyonasında altın madalya alan ilimizi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek olan sporcumuz İslam Turan ve Antrenörlerimizle bir araya geldik. Eyyübiye gençliğine yatırım yapmaya devam ediyoruz İslam kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.