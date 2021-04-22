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Haberler Yaşam Haberleri Beyşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza
Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:42

’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza

İHA
Beyşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza

Son günlerde korona virüs vaka sayılarının hızla artış gösterdiği ’nın ilçesinde, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymadığı belirlenen 7 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Caddesi üzerindeki Vuslat Parkı önünde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen kişilere ceza kesildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının devam ettiği 21.00-21.30 saatleri arasındaki yarım saatlik süreçte yürütülen şok uygulamada izin belgesini ibraz edemeyen 7 sürücüye kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 400 lira ceza uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Beyşehir ilçe merkezindeki benzer şok uygulamaların her gün farklı güzergah ve kısıtlama saatlerinde devam edeceği öğrenildi.
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Beyşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza
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