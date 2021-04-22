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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:04

ne zaman, bugün saat kaçta? kararları bekleniyor!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!

Nisan ayı kısmi kapanma süreci devam ederken için geri sayım da başladı. Her ayın belli tarihlerinde Sağlık Bakanı başkanlığında toplanan kurul aldığı tavsiye kararlarını kamuoyuna duyuruyor. Son olarak gerçekleşen toplantının üzerinden bir hafta geçince ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Salgının seyri ve Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerin sunulacağı toplantı bugün video konferans yöntemiyle yapılacağı biliniyor. Buna göre, sorusu da yanıt bulmuş oldu.

ile yeni kararların alınması merakla bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının süreci değerlendirildiği , bugün saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları gibi konuların konuşulmasının beklendiği önemli toplantının saati ve günü araştırılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 kararları bekleniyor…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı 'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı günü ve saati ile ilgili detaylar şöyle;

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı 'nın açıklamalarının tedbirlere yön vereceği bugün saat 15.00 itibariyle başlayacak.

Son olarak 12 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunmuştu. Salgının seyri ve Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısından kısmi kapanma kararları çıktı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda yani 12 Nisan'da sonrası Sağlık Bakanı Koca "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!
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