Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!

Bilim Kurulu Toplantısı ile yeni kararların alınması merakla bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının süreci değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları gibi konuların konuşulmasının beklendiği önemli toplantının saati ve günü araştırılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı günü ve saati ile ilgili detaylar şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tedbirlere yön vereceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 15.00 itibariyle başlayacak.
Son olarak 12 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunmuştu. Salgının seyri ve Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısından kısmi kapanma kararları çıktı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda yani 12 Nisan'da Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.