Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor!

Nisan ayı kısmi kapanma süreci devam ederken Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım da başladı. Her ayın belli tarihlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan kurul aldığı tavsiye kararlarını kamuoyuna duyuruyor. Son olarak gerçekleşen toplantının üzerinden bir hafta geçince Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Salgının seyri ve Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerin sunulacağı toplantı bugün video konferans yöntemiyle yapılacağı biliniyor. Buna göre, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Bilim Kurulu Toplantısı ile yeni kararların alınması merakla bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının süreci değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları gibi konuların konuşulmasının beklendiği önemli toplantının saati ve günü araştırılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta? 2021 Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı günü ve saati ile ilgili detaylar şöyle;