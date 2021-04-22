Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bilimsel başarı ve projelerini anlattılar
Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:18

Bilimsel başarı ve projelerini anlattılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bilimsel başarı ve projelerini anlattılar

Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde okuyan ve 1,5 Adana Wings Of The Future Roket Takımı ile Çukurova Hidromobil Takımı'nda görevli üniversite öğrencileri Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Genç mühendis adayları, gerçekleştirdikleri ziyarette Vali Elban'a bilimsel başarıları ve projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyaret sırasında projeleriyle TEKNOFEST 2019 ve 2020'de gerçekleştirilen yarışmalara katılan ve 1500, 3000 ve 6000 metre irtifaya ulaşan roketler üreterek atış yapmaya hak kazanan 1,5 Adana - Wings of the Future Roket Takımı'nın Kaptanı Fırat Kapan, hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkemizin yerli ve milli faydalı yüklerini istenilen yörüngeye çıkarabilecek süpersonik hızlarda uçan roketler üretmek için yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Elban'a bilgi verdi. Ürettikleri hidrojen destekli elektrikli araçla 2020 yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada 2'nci olan Çukurova Hidromobil Takımı'nın Kaptanı Samet Sonat ise araçlarının 1TL'lik enerjiyle 220 km yol gittiğini kaydetti.

GURUR DUYUYORUM

Vali Elban "Gelişen dünyamızda teknoloji baş döndüren bir hızla ilerliyor. Ülkemizin de gelişen dünyada hak ettiği yeri alması ve milli hedeflerimizin gerçekleşmesi için sizin gibi gençlerin ürettiği her proje bizim için çok kıymetli, bu projelerin ilimizin üniversitesinin öğrencileri tarafından üretilmesinden gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum" diyerek konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilimsel başarı ve projelerini anlattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA