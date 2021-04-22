Bilimsel başarı ve projelerini anlattılar

Ziyaret sırasında projeleriyle TEKNOFEST 2019 ve 2020'de gerçekleştirilen yarışmalara katılan ve 1500, 3000 ve 6000 metre irtifaya ulaşan roketler üreterek atış yapmaya hak kazanan 1,5 Adana - Wings of the Future Roket Takımı'nın Kaptanı Fırat Kapan, hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkemizin yerli ve milli faydalı yüklerini istenilen yörüngeye çıkarabilecek süpersonik hızlarda uçan roketler üretmek için yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Elban'a bilgi verdi. Ürettikleri hidrojen destekli elektrikli araçla 2020 yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada 2'nci olan Çukurova Hidromobil Takımı'nın Kaptanı Samet Sonat ise araçlarının 1TL'lik enerjiyle 220 km yol gittiğini kaydetti.

GURUR DUYUYORUM

Vali Elban "Gelişen dünyamızda teknoloji baş döndüren bir hızla ilerliyor. Ülkemizin de gelişen dünyada hak ettiği yeri alması ve milli hedeflerimizin gerçekleşmesi için sizin gibi gençlerin ürettiği her proje bizim için çok kıymetli, bu projelerin ilimizin üniversitesinin öğrencileri tarafından üretilmesinden gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum" diyerek konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.