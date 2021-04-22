Biyoloji uzmanından küresel ısınmayla ilgili kritik uyarı: Tabiattaki düzen çöker

'10 SENE ÖNCEKİ ÇİÇEKLER BUGÜN YOK'

30 yıldır arıcılık yapan ve 106 kovanı bulunan Cevat Yıldız, 10 yıl önceki çiçeklerin bugün olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği arıları da etkiliyor. Arı ölümleri fazla oluyor, nüfusları azalıyor. Bu, birkaç senedir böyle. Biz de güçlükle yetiştirebiliyoruz. Bu yıl 1,5 ton bal bekliyorum. Çok soğuk olunca da çok sıcak olunca da arılar etkileniyor. Bu sene zaten biz kışı yaşamadık, direk bahara geçtik. Kış ayı bahar gibi geçti. Çiçek popülasyonunun azlığı ve türlerinin tükenmesi arıları etkiliyor. Mevsim güzel olsa 10 sene önceki çiçekler bugün olurdu. Güz güz olsa, kış kış olsa, bahar bahar olsa o çiçekler tekrar olurdu. Dolayısıyla arılar da faydalanırdı. Çiçek nesli azalıyor."