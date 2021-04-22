23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamına göre ise; 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bugünün mübarek Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle de sokağa çıkma yasağında camiler açık mı, 23 Nisan'da Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu hafta Cuma namazı camilerde kılınacak mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağında camiler açık mı?
23 Nisan Cuma günü, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan mübarek Cuma gününün de gelmesi ile birlikte 23 Nisan'da camiler açık mı, sokağa çıkma yasağında Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları vatandaşlarca sorgulanmaya başlandı. Soruların yanıtları için ise gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi..
DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.
Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler yine açıktı ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.
BU HAFTA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yer aldı. Perşembe akşamından başlayacak kısıtlamalar bir çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu hafta 23 Nisan'da cuma namazı olacak mı sorusu yoğunluk kazandı. Ancak genelgede buna yönelik bir madde yer almadı.
23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama için gözler Diyanet'ten gelecek açıklamada.