23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamına göre ise; 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bugünün mübarek Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle de sokağa çıkma yasağında camiler açık mı, 23 Nisan'da Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu hafta Cuma namazı camilerde kılınacak mı? 23 Nisan sokağa çıkma yasağında camiler açık mı?

BU HAFTA CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

23 Nisan Cuma günü, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan mübarek Cuma gününün de gelmesi ile birlikte 23 Nisan'da camiler açık mı, sokağa çıkma yasağında Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları vatandaşlarca sorgulanmaya başlandı. Soruların yanıtları için ise gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi..