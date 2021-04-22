Busenur Ülüslar ile Sedef Yılmaz’ı öldüren sürücüye ödül gibi ceza





Ülüslar, "Mekatronik" bölümü öğrencisiydi. Hayali makine mühendisi olmaktı. Kaza olmasaydı iki gün sonra staja başlayacaktı. Yılmaz da liseden yeni mezun olmuştu. Ölümünden iki gün sonra üniversite sınavı sonuçları geldi. Çok iyi puan almıştı. Ancak ikisi de hayata veda etti. Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; sürücü Ulusal Caddesi'nde geçen yıl 7 Temmuz'da kamyonetiyle park halinde bulunan otobüse çarptı. Ardından da Ülüslar'ı ve Yılmaz'ı ezdi.