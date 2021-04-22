Çankırı'da fuhuş operasyonu!

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para ile ruhsatsız tabanca, tüfek, tabanca mermisi, pasaport, cep telefonu gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığınca salıverildi, biri Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, operasyonda fuhuş yapmaları için aracılık yapılan ve yer temin edildiği tespit edilen 2 Azerbaycan, 2 Özbekistan ve bir Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 5 kadın sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.