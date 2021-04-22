Cizre’de polis, minik öğrencilere kendini tanıttı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı çerçevesinde Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün katıldığı etkinlikte görevli polis memurları tarafından öğrencilere polis mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi.

Öğrencilere ''Basit Trafik Kurallarını'' sunumla anlatarak, eğitici çizgi film (Tavşan ve Kaplumbağa Trafik Kurallarını Anlatıyor) izletilmiş, ardından bilgilerinin pekişmesi için izletilen sunum ve çizgi film hakkında soru-cevap yöntemi ile öğrencilerle sohbet edildi.

Keyifli anlar yaşadığı etkinlik sonunda öğrencilere Boyama Kitabı ve Trafik Düdüğü hediye edildi.