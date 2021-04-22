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Giriş Tarihi: 22.4.2021 10:41 Son Güncelleme: 22.4.2021 10:55

'Çok yüksek riskli' kategorideki 'da şok operasyon!

AA
'Çok yüksek riskli' kategorideki Konya'da şok operasyon!

Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden biri de eğlence mekanlarına getirilen kısıtlamalar olmuştu. Ancak bazı kişiler hem salgını hem de kuralları umursamadan kaçak yollarla eğlence düzenlemeye devam ediyor. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki 'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan iki eğlence mekanıyla bir kafede yapılan denetimlerde 80 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan iki eğlence mekanıyla bir kafede yapılan denetimlerde 80 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen iki eğlence mekanı ile bir kafeye baskın düzenledi.

80 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Polis, eğlence mekanlarındaki 70 kişi ile kafede yakalanan 10 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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'Çok yüksek riskli' kategorideki Konya'da şok operasyon!
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