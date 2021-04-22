'Çok yüksek riskli' kategorideki Konya'da şok operasyon!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan iki eğlence mekanıyla bir kafede yapılan denetimlerde 80 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen iki eğlence mekanı ile bir kafeye baskın düzenledi.