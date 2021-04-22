Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan 2021 bugün camide Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü nedeniyle, bu sene Cuma gününde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Bundan dolayı camilere giderek Cuma namazı kılmayı düşünenler merakla bugün camide Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

CUMA NAMAZI KILINACAK MI, CAMİLER AÇIK MI?

23 Nisan 2021 günü camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağına ilişkin bilgiler şu şekilde;