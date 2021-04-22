Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar - sureler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle anlamına anlam katılan bir Cuma gününe daha huzur ve sağlıkla erişmiş olmanın sevinci içindeyiz. Bu güzel ve anlamlı günde Cuma namazı kılacak olan Müslümanlar, haftanın 1 günü kılınması nedeniyle Cuma Namazı kılınışıyla ilgili bilgilerini güncellemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle adım adım Cuma Namazı kılınmış bilgileri ve beraberinde okunacak dua ve sure detayları şöyle;