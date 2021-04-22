Cumhurbaşkanından Bursa’ya özel ilgi

Bursaya her fırsatta özel bir ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayi ve turizmin lokomotif kentlerinden biri olan Bursa için tarihi öneme sahip bir karar aldı. Alınan karar gereği, Hanlar Bölgesi ve civarındaki bazı parseller için acele kamulaştırma çıktı. Kararla birlikte söz konusu bölgede uygulanacak dönüşüm sayesinde Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılmasının önü açıldı

BURSA'NIN VİZYON PROJESİ

Bursa turizmini canlandıracak olan Büyükşehir Belediyesinin Hanlar bölgesi vizyon projesinin gün yüzüne çıkmasının önündeki en büyük engel olan kamulaştırma engeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı bu karar ile ortadan kalktı. Bursalılar alınan ve resmi gazetede yayınlanan kararı büyük bir sevinçle karşıladı.