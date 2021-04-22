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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:28

Cumhurbaşkanından ’ya özel ilgi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Cumhurbaşkanından Bursa’ya özel ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da tarihi hanlar ve çarşıların gün yüzüne çıkarılması için başlatılan Tarihi Dönüşüm Projesi ile ilgili acele kamulaştırma kararı verdi.

Bursaya her fırsatta özel bir ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayi ve turizmin lokomotif kentlerinden biri olan Bursa için tarihi öneme sahip bir karar aldı. Alınan karar gereği, Hanlar Bölgesi ve civarındaki bazı parseller için acele kamulaştırma çıktı. Kararla birlikte söz konusu bölgede uygulanacak dönüşüm sayesinde Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılmasının önü açıldı

BURSA'NIN VİZYON PROJESİ

Bursa turizmini canlandıracak olan Büyükşehir Belediyesinin Hanlar bölgesi vizyon projesinin gün yüzüne çıkmasının önündeki en büyük engel olan kamulaştırma engeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı bu karar ile ortadan kalktı. Bursalılar alınan ve resmi gazetede yayınlanan kararı büyük bir sevinçle karşıladı.

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Cumhurbaşkanından Bursa’ya özel ilgi
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