Diyarbakır hafif raylı sistemde ilk aşama tamam

Vali Münir Karaloğlu, göreve başladığında kentin toplu taşıma ve ulaşım konforunun üst seviye çıkarılması amacıyla Ulaşım Master Planı'nın revize edilmesi talimatı verdi.



2040 hedef yılı alınarak hazırlanan Ulaşım Master Planı'nda Türkiye'deki birçok büyükşehirde olan hafif raylı sistemin kent için önemine dikkat çekildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımayı rahatlatacak hafif raylı sistemin hayata geçirilmesi için harekete geçti.

Sistem, projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.





2023'TE HİZMETE SUNULMASI PLANLANIYOR

Vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmetleri vermek için, Dağkapı-Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında inşa edilmesi düşünülen hafif raylı sistem 14.1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak.



Ulaşım Daire Başkanlığı, Fiskaya'dan başlayacak olan Dağkapı-Ali Emiri Caddesi- Hintlibaba Caddesi- Ekinciler- Turgut Özal Bulvarı-Diclekent Bulvarı-Mastfroş Caddesi güzergâhını takip ederek Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde yapılacak depo sahasında son bulacak raylı sistem hattını 2023'te tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.





TAMAMLANDIĞINDA GÜNLÜK 74 BİN 342 YOLCU TAŞIYACAK



Kentin çehresini değiştirecek olan tramvay hattı işletmeye alındığı yıl günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak. Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'da ise günlük yolcu taşıma kapasitesi 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor.



PROJE İÇİN ALANINDA EN GÜÇLÜ 5 FİRMA TEKLİF VERDİ

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşlara konforlu, güvenli ve ucuz toplu taşıma hizmetleri vermek için hayata geçirmeyi planladığı hafif raylı sistemin projelendirilme ihalesini gerçekleştirdi.



"Uygulamaya Esas Kesin Projelerin Temini İşi" ihalesine Türkiye'de bu alanda en güçlü 5 firma teklif verdi. Verilen teklifler ihale komisyonunca değerlendirildikten sonra karara bağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, uygulama projelerinin temini için verilen 6 aylık süreyi daha erken tarihlerde bitirerek uygulama aşamasına geçecek.