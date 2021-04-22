Ege İhracatçı Birlikleri web sitesi Türkçe, İngilizce ve Çince hizmet veriyor

Ege İhracatçı Birlikleri web sitesini yenilerken "Sürdürülebilirlik" ve "Dijitalleşme" başlıklarını eksenine aldı.

Türkiye'de ilk kez 2020 yılı Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyete geçen EİB Genç İhracatçılar Konseyi ile ilgili çalışmalarda www.eib.org.tr alan adlı web sitesine eklendi. EİB'nin yeni web sitesi ihracata yeni başlayacak firmalara www.eib.org.tr üzerinden online üyelik olanağı tanırken, üyelikle ilgili pek çok işlem dijital ortamda sunulacak. EİB'nin organize ettiği etkinliklerde "Etkinlik takvimi"nde yer alacak. Ege İhracatçı Birlikleri'ne üye firmaların bilgilerini, görsellerini ve ürünlerini yükleyerek işletmelerinin çevrimiçi ortamda varlıklarını artırmasını sağlayacak, potansiyel müşterilere ulaşmalarını ve EİB üyeleri arasında arası etkileşimi kolaylaştıracak bir online portal olan "EİB-li" yayına alınmak için gün sayıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri dijitalleşme hamlelerine bünyesinde verdiği pek çok hizmeti EİBKolay uygulaması ile dijital ortama taşıdı. EİB Kolay ile her üye kendi ihracat rakamlarını, ülke - mal grubu bazında kırılımını, EİB'de incelemede bulunan devlet yardımları dahil tüm dosyalarının ve başvurularının durumunu takip edip, sıklıkla ihtiyaç duyulan, ihracat performans belgesi ile üyelik belgesini EİB hizmet binasına gelmeden, zaman ve işgücünden tasarruf ederek, dakikalar içinde, kendi ofislerinden e-imzalı olarak online alabiliyor.