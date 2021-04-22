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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:24

'da sahte diş hekimi yakalandı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Elazığ'da sahte diş hekimi yakalandı

’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde tek katlı bir evin diş hekimliği kliniğe çevrildiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında kaçak olarak kurulan klinikte çalışan şahsın ise diş hekimi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İ.D (41) gözaltına alındı. Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı ortaya çıktı.

Jandarma sahte diş hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıt defteri gibi delillere el koydu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere kurum tarafından el konularak, ev mühürlendi.

Jandarma ekiplerince Sahte diş hekimi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Elazığ'da sahte diş hekimi yakalandı
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