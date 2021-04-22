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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:18

'da tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Elazığ'da tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin pandemi sürecinde uzaktan egitimde canlı derslerde kullanabilmeleri amacı ile gönderdigi tablet bilgisayarların dağıtımı sürüyor.

Hafta başında öğrencilere dağıtılmak üzere Bakanlığın gönderdiği tabletler Elazığ'da okul müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere dağıtıldı. Bugün Doğukent Ortaokulunda duzenlenen talep dağıtın programına İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de eşlik etti.

Gürtürk yaptığı açıklamada, Elazığ'da 3 Bin 500 adet tablet dağıtıldığını, internet paketleriyle birlikte öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar sayesinde çocukların derslerine girebileceklerini ifade ederek, hem bakanlık hem de hayırsever kaynağı ile gelen tabletlerin bekletilmeden öğrencilere dağıtıldığını kaydetti.

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Elazığ'da tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor
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