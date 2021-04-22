Entübe ne demek? Tıp literatüründe entübe hasta ve entübe etmek nedir?

Koronavirüs salgını 2020 Mart ayından bu yana tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen ve ölümlere sebep olan salgının ilk günlerinden beri, pek çok tıp terimi günlük dilde kendine yer buldu ve araştırmalara konu oldu. Bu araştırmalar arasında "Entübe ne demek?" sorgusu da kendine yer buldu. İşte "Tıp literatüründe entübe hasta ve entübe etmek nedir?" sorusuna uzmanından açıklama…
ENTÜBASYON NEDİR?
Entübe ne demek? Sorusuna uzmanlar şu yanıtı veriyor: Solunum güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması amacıyla hastanın suni solunuma geçmesine entübasyon denir. Solunum ihtiyacını kendi başına karşılayamayan ya da solunum yetersizliği yaşayan hastaların, ventilatör adı verilen entübasyon cihazı yardımıyla solunum devamlılığı sağlanır. Tıp literatüründe entübe hasta entübasyona ihtiyaç duyan hastalara verilen isimdir.
ENTÜBE ETMEK NEDİR?
Hastayı suni solunuma geçirmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilir. Covid-19 enfeksiyonunda, özellikle ciğerdeki tutulum oranı yüksek olan ve nefes darlığı yaşayan, kandaki oksijen miktarı da düşük görülen hastaların entübe edilmesi gerekir. Entübe hastaların yatışı hastanın entübasyon cihazına bağlı olduğu süre zarfında yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşir.
ENTÜBASYON NASIL YAPILIR?
Entübasyon, bir hastanın boğazına esnek yapılı plastik bir tüpün yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu tüpler halk arasında entübasyon aleti veya entübe aleti gibi farklı isimlerle de bilinir. Tüp, ağız veya burun yolu ile tıpta trakea olarak adlandırılan soluk borusuna uzanır. Tüp yerleştirilirken ses telleri gibi zarar görmesi muhtemel hassas dokuların görülebilmesi için laringoskop adlı cihaz kullanılır. Bu sayede işlem sırasında solunum yolu net bir şekilde görülebilir. Ardından tüp tipik olarak bir ventilasyon cihazına bağlanır ve hasta entübe edilmiş olur. Entübe ne demek sorusuna yanıt veren doktorlar, hasta nefes almakta güçlük çekmeyecek kadar iyileştiğinde entübasyon işlemini sonlandırır ve tüp çıkarılır.
ENTÜBASYON NE KADAR SÜRER?
Covid-19 hastalarında entübasyon uygulaması kişinin sağlık durumuna göre değişmektedir. Bazı hastalar birkaç gün içinde tedaviye yanıt verirken bazılarının entübasyon süresi haftalarca devam edebilir. Entübasyon durumu ne kadar uzun sürerse riskler o kadar artmaktadır. Uzun süre entübasyonda kalan hastalarda hava yollarında daralma ve akciğerlerin solunum desteğine bağımlı kalması gibi riskler söz konusu olabilmektedir.