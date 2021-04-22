Entübe ne demek? Tıp literatüründe entübe hasta ve entübe etmek nedir?

Koronavirüs salgını 2020 Mart ayından bu yana tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen ve ölümlere sebep olan salgının ilk günlerinden beri, pek çok tıp terimi günlük dilde kendine yer buldu ve araştırmalara konu oldu. Bu araştırmalar arasında "Entübe ne demek?" sorgusu da kendine yer buldu. İşte "Tıp literatüründe entübe hasta ve entübe etmek nedir?" sorusuna uzmanından açıklama…

ENTÜBASYON NEDİR?

Entübe ne demek? Sorusuna uzmanlar şu yanıtı veriyor: Solunum güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması amacıyla hastanın suni solunuma geçmesine entübasyon denir. Solunum ihtiyacını kendi başına karşılayamayan ya da solunum yetersizliği yaşayan hastaların, ventilatör adı verilen entübasyon cihazı yardımıyla solunum devamlılığı sağlanır. Tıp literatüründe entübe hasta entübasyona ihtiyaç duyan hastalara verilen isimdir.