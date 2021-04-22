Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işini kurdu

Saka köyünde oturan ve işlediği bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda cezasının bir kısmını tamamladıktan sonra denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye olan Mecit Taş tahliyesinin ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesi ile girişimcilik kursuna katıldı.

Girişimcilik kursundan aldığı belgeler ile Bitlis İş Kurumuna başvuran Taş, 4 adet büyükbaş hayvan aldı.

"Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında büyükbaş hayvancılık projesi ile 44 bin 100 TL hibe aldı. Projeyi yerinde görmek üzere Ahlat'ın Saka köyüne giden Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan beraberinde Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve İşkur İl Müdürü Mücahit Gülmez ile birlikte Mecit Taş'ı köyde ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan ahırdaki hayvanları gördükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada hayvan yetiştiriciliği konusunda 12 eski hükümlüye kurs verdiklerini belirterek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün çalışmaları ve kurumlarımızın bu çalışmalara desteğinin memnuniyet verici olduğunu, eski hükümlülerin meslek edinmeleri ve istihdamlarına yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu, Mart ayında yapmış olduğumuz Koruma Kurulu toplantımızda da "Hayvan Yetiştiriciliği" kursuna katılan 12 eski hükümlümüze sertifikalarını verdik. Benzeri projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Projelere desteklerinden dolayı İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez'e ve personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bitlis İşkur Müdürü Mücahit Gülmez ise, "İşkur olarak 44 bin 100 TL'lik hibe desteği ile verdiğimiz desteğin 2 yılda 7 büyükbaş hayvana çıktığını görmekteyiz. Kurum olarak bu tür desteklerimiz devam edecektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Hibe desteği alarak kendi işletmesini kuran Mecit Taş ise, şunları söyledi: "Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesi ve aldığım eğitimler sonucu İŞKUR desteği ile devletimizin verdiği 44 bin 100 TL hibe ile 4 adet büyükbaş hayvan aldım. 2 yılda yavrulayana hayvanlarımın sayısı bugün 7'e yükseldi. Cezaevine girmeden de köyüm de çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Bu destekle ailemin de geçimini sağlıyorum. Devletimizin bu karşılıksız hibe desteğinden yeniden bir başlangıç yapmak isteyen tüm eski hükümlülerin faydalanmasını tavsiye ediyorum."