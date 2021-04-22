Eski istihbaratçının ölümünde FETÖ şüphesi

Gazıantep'te 3 gün önce, eski istihbaratçı 41 yaşındaki, 3 çocuk babası Vakıf Ertürk kimliği belirsiz kişiler tarafından evinden alınıp dağlık alanda sopalarla öldüresiye dövüldü ve evinin önüne bırakıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ertürk kurtarılamadı. 2 ay önce cezaevinden tahliye olan Ertürk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak jandarma tarafından 1 kişinin gözaltına alındığı, 7 kişinin de arandığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2016'da verdiği ifadede, suikasta kurban giden Kilis eski Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in ölümünde FETÖ'nün parmağı olduğunu öne süren Ertürk'ün cinayetinde de FETÖ şüphesi doğdu. Baba-oğulun öldürüldüğü 3 Haziran 2005'te Kilis İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli olan uzman jandarma Ertürk, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin cumhuriyet başsavcısı Bülent Bingöl'ü cinayetleri kararttığını ve şüpheli Orhan Aslan'ın kaçmasına izin verdiğini iddia etmişti. Ertürk ifadesinde şunları söylemişti: "Kilis Valisi tarafından cinayeti araştırmak üzere görevlendirildim ve emniyet ile ortak çalışmaya başladım. Bu dönemde Aktepe, Kilis İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Bingöl ise Kilis Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Olayın faili olarak Orhan Aslan'ı yakalamak için gittiğimiz arazi emniyete ait aracın farları ile aydınlatılarak bulunduğumuz yer deşifre edildi ve kaçması sağlandı. Bana ve diğer görevli arkadaşlarıma soruşturma açıldı. Aktepe, Bingöl, komiser Mehmet Nurtaşkın ve Levent isimli komiser, Çetin'in öldürülmesine ilişkin olayı bizim üzerime yıkmaya çalıştı. Aktepe'nin Ergenekon davasının da mimarlarından olduğunu öğrendim. Bu olaylar üzerine FETÖ'cü olduğunu öğrendiğim Aktepe ve Bingöl hakkında rapor hazırlayıp Kilis İl Jandarma Komutanı Mürsel Şahin'e sundum. Ancak raporu işleme koymadı. İftira ve davalar sonucunda tutuklandım, hepsinden beraat ettim. Ancak meslekten 2009'da ihraç edildim."