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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:13

’de yeni halı saha ve parklar tamamlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de yeni halı saha ve parklar tamamlandı

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yardımcı mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ve açılışa hazırlanan park ve halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye'nin kırsalında bir ilk olan park, sosyal donatı alanı ve halı saha yapım çalışmalarında sona gelindi.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü proje alanında toplam 3410 metre karelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, havuz, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanında çalışmalar bitmek üzere.

Yardımcı Mahalle Muhtarı Salim Aslan'la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok kısa süre içinde eksik alanları da tamamlayıp, bölge halkıyla birlikte açılışı gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Kuş, "Bugün Yardımcı Mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikte mahalle sakinlerimizi ve esnafımızı gezdik, hayırlı Ramazanlar diledik. Yapımı bitmek üzeri olan Mini Millet Bahçemizdeyiz. Burada incelemelerde bulunduk. Şimdiden Yardımcı mahallemize hayırlı olsun." dedi.

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Eyyübiye’de yeni halı saha ve parklar tamamlandı
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