Faruk Fatih Özer yurt dışına mı kaçtı, battı mı? Thodex CEO'su sahibi Faruk Fatih Özer kaçtı mı, kimdir, kaç yaşında?

Dün ülke gündemine bomba gibi düşen Thodex şirketi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Kripto para borsası şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolara yakın varlıkla yurt dışına kaçtığı söylentilerinin ardından şirket kullanıcıları "Thodex CEO'su sahibi Faruk Fatih Özer kaçtı mı, kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt aramaya başladı. Thodex CEO'su sahibi Faruk Fatih Özer'in dün akşam 18.00'da yurt dışına kaçmış olabileceği düşünülse de henüz bu konuyla ilgili net bir bilgi yer almıyor.
FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?
Çalışma hayatına 2007 yılında başlayan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Özer yurt dışına çıkmadan önce şirketinden ise dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır"
"SÜREÇ YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"
"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz"