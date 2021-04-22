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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:12

FETÖ/PYD terör örgütü üyesi eski komiser yakalandı

FETÖ/PYD terör örgütü üyesi eski komiser yakalandı

’da FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yakalanarak cezaevine konuldu.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PYD Terör örgütü üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen eski komiser M.T.'nin Numune Evler Mahallesinde saklandığının bilgisini aldı.

İstihbarat biriminin koordinesinde söz konusu adrese yapılan operasyonda eski komiser M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.T. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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FETÖ/PYD terör örgütü üyesi eski komiser yakalandı
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