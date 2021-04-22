Gazeteciler fidan dikecek

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında İbrahimli mahallesinde gazeteciler adına fidan dikimi için protokol imzalandı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen protokol imza törenine çok sayıda basın mensubu ve kurum, kuruluş müdürleri katıldı. Protokol hakkında bilgi veren GGC Başkanı İbrahim Ay, "Bize bu önemli şansı veren belediye başkanımıza ve Gaziantep Valimize teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasın yeşil bir alan olduğuna inanıyoruz. Şehrimizin güzel bir bölgesinde bize gösterilen yere çınar ağacı dikeceğiz. Bu projeyi Gaziantep'e kazandırmanın ve çorba da bizimde tuzumuzun olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "İbrahim başkan ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Böyle bir projede yer almak önemli bir konu. Biz basın mensupları ile ikiz kardeşiz. Sahada her an birlikteyiz, yoğun tempoda çalışıyoruz. Topluma doğru bilgiyi hızlı bir şekilde vermek basınımızın görevi. O yüzden biz bu ekiple yıllardır çok güzel çalışıyoruz. Yeşil Gaziantep için de işbirliği ve güç birliği yaptık. Başkanıma ve bütün ekibine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentin geleceği için herkesin iş birliği yaptığını belirterek, "Bugün gazeteci arkadaşlarımızla daha yeşil Gaziantep için bir protokol yapacağız. Gaziantep ruhu dediğimiz şey de aslında budur. Söz konusu kent olunca herkes elini taşın altına koyuyor. Gaziantep modeli dediğimizde işte tam da budur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller projesi kapsamında 17. Etab olarak kurulacak hatıra ormanı için imzalar atıldı. Ardından 16. Etap için Gaziantep Eczacılar Odası üyeleri, tıbbi ilaç yapımında kullanılan iğde, akasya, söğüt gibi ağaçlar toprakla buluşturuldu. Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, fidanların KOVİD-19 pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren eczacılar adına dikildiğini söyledi.