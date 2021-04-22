Gazino ve kafeye baskın: 80 kişiye para cezası

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde kapalı bulunması gereken iki gazino ve bir kafenin açık olduğu, faaliyetine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis iki gazinoya yapılan baskında içeride aralarında kadınlarında bulunduğu 70 kişiye 'sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten' idari para cezası uyguladı. Gazino sorumlularından biri ise baskına gelen polisleri, 'Abim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar' diyerek karşılaması dikkat çekti.

Kafeye de baskın düzenleyen polis okey oynayan 10 kişiye de idari para cezası uyguladı. İş yerleri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, sorumlular gözaltına alınarak emniyete götürüldü.