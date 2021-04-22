Gelecek nesillere karşı sorumluyuz

Yelkenbiçer mesajında, "Halkın egemenliği ve özgürlük kavramlarını, 1920 yılında bu özel günde hayatımıza dahil eden TBMM kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, ulusal egemenlik adına verdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha minnetle anıyoruz. Pandeminin gölgesi sebebiyle 101. yılını evlerimizden kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her zamanki coşkuyla pencerelerimizden bayraklarımız ve marşlarımızla kutlamaya davet ediyoruz. TBMM'nin açılışı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Milli birliğimizin en önemli mihenk taşı olan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile demokrasinin ve egemenliğin teminatı olan Cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Zamansız bir lider olarak, yüzümüzü her zaman onun ilkellerine döndüğümüz, vizyonuyla hepimize örnek olan Mustafa Kemal Atatürk egemenlik ve geleceğin ayrılmaz bir bütün olduğunu bize göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bize, ülkenin asıl sahipleri olan çocuklarımıza ve gençlerimize sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Cumhuriyetle kazanılan değerler egemenliğimizin de temelidir" dedi.

İYİ BİR GELECEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Yelkenbiçer'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yaşadığımız yeniçağ düzeninin karmaşıklığından çıkıp daha iyi bir dünyanın inşasında çocuklarımızın ve genç neslin daha iyi bir gelecek için hazırlanmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızı bilime ve araştırmaya meraklı, yaratıcı, iş birliğine yatkın, empati kurabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, farklılıklara saygılı, çevreye ve sosyal sorumluluklara duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızla çalışmalıyız. Gelecek, ancak böyle bir nesil yetiştirebilirsek daha yaşanabilir olacaktır. İş dünyasını ve gençleri kapsayan bir sivil toplum örgütü olarak en önemli sorumluluğumuz budur. Egemenlik anlayışını gelecek nesillere taşıyacak olan bugünün çocukları yarının büyükleri ile tüm vatandaşlarımızın ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını'' kutluyorum."